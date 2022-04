– Alle ting vi bekymrer oss for, blir jo forsterket i denne tiden som vi lever i nå, sier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

Onsdag landet hun og kronprins Haakon i Longyearbyen på Svalbard, hvor de er på en tre dagers lang «fylkestur».

Øygruppen har også en russisk bosetning, og mange innbyggere fra de to landene som nå er i krig. Dermed henger krigen i Ukraina der som et dystert bakteppe.

– Dette er jo problemstillinger som kommer opp her på Svalbard, med det forferdelige som skjer i Ukraina nå, med krigen, sier kronprins Haakon, som påpeker at man er vant til å håndtere mange kulturer som lever side om side i det lille øysamfunnet.

Prisgalopp

Svalbard har også merket økende varepriser og press på økonomien, noe mange også på fastlandet er opptatt av.

– Med en sånn situasjon vi lever med i verden i dag, og med den grusomme situasjonen som er i Ukraina og den spente situasjonen i verden, så er det mange som bekymrer seg, sånn generelt. Om det er for økonomi, eller hvordan verden skal se ut framover, sier kronprinsessen.

Hun tror mange synes det er veldig tøft å se den dystre utviklingen.

– Nå har vi akkurat kommet ut av en pandemi, folk begynte kanskje å se at de skulle tilbake til normalen, og så kommer denne situasjonen. Jeg tror det preger veldig mange folk, sier hun.

Respekt

I Longyearbyen lever både ukrainere, russere, nordmenn og folk fra 50 forskjellige andre land side om side.

– Det er en veldig komplisert situasjon, selvfølgelig. Så er det også sånn at vi, og folk på Svalbard, vil jeg tippe, er veldig opptatt av å fortsette å møte hverandre med respekt og vennlighet, både russere og ukrainere som bor her, sier Mette-Marit.

Hun understreker at det er spesielt viktig å passe på at barn ikke blir skadelidende for en situasjon de ikke har noe med.

– Men samtidig er det veldig viktig at en står sammen med ukrainerne og støtter opp om dem med tanke på det forferdelige som skjer i deres hjemland.

Spesiell raushet

Kronprinsparets hovedmål for turen er å snakke med lokalbefolkningen på Svalbard. De har allerede vært der flere ganger før og blitt veldig glad i stedet.

– Det er et fascinerende samfunn. Jeg tror den rausheten til folk her er litt spesiell, sier kronprinsen.

Onsdag var de kongelige innom både biblioteket og ungdomsklubben. De møtte også turistsjefen og representanter for frivilligheten, samt noen av dem som ble rammet av skredulykken i Longyearbyen i 2015.

I løpet av uken skal de også besøke de siste gjenværende gruvearbeiderne og dra ut på tur med hundespann.

– Det er en så spesiell stemning her. Naturen og menneskene skaper noe helt spesielt sammen. Det er jo det som gjør at vi kommer igjen og igjen. Og nesten ikke vil dra. Det er alltid fælt å reise herfra, sier kronprinsessen.