1. påskedag er blant de helligste dagene i kristendommen, dagen da Jesus skal ha stått opp fra de døde etter korsfestelsen på Golgata i Jerusalem.

Prest Thor Haavik, kjent for sin deltakelse i TV-serien «Farmen» i 2020, ønsker nå å bevise at gjenoppstandelsen fant sted, skriver Vårt Land. Haavik tok for seg problemstillingen i sin masteravhandling i teologistudiet, og nå lager han en TV-serie for å komme nærmere til bunns i saken.

– Om Jesus bare døde, punktum, så er det ikke noe spesielt med ham. Men dersom han virkelig sto opp fra de døde, så er han verdt å lytte til. Da er det en guddommelig inngripen i menneskets historie, sier Haavik.

TV-serien lages i samarbeid med den kristne medieorganisasjonen Tro amp; Medier, og de tre episodene legges ut i sosiale medier i disse dager.

Marius Timmann Mjaaland er professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo. Han sier han har stor forståelse for ønsket om å bevise Jesus' oppstandelse, men mener dette er umulig.

– Mysteriet er kanskje fascinerende fordi det er et mysterium. Man forsøker å finne så mye kunnskap som mulig, men det er kanskje like mye uvissheten som gjør at man fortsetter å undre seg og å være nysgjerrig, sier Mjaaland.