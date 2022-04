Skredet gikk i Mørkedalen i Hemsedalsfjellet, ifølge Sørøst politidistrikt.

Politiet meldte om skredet like før klokken 15 lørdag, og at det var ventet flere redningsressurser til stedet. Kort tid etter meldte politiet at redningsarbeidet avsluttes fordi de ikke mistenker at noen er tatt av skredet.

– Hendelsen er avklart, og det mistenkes ikke at det er personer i skredet, skriver politiet i en Twitter -melding.

Det er varslet stor snøskredfare flere steder i Norge i helgen.