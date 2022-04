De midlertidige bestemmelsene om coronasertifikatet i smittevernloven gjelder fram til 1. juli i år, men regjeringen vil at de skal gjelde i ytterligere ett år.

– Vi må være forberedt på at smittesituasjonen endrer seg og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det nødvendig å ha mulighet til å bruke coronasertifikat også etter 1. juli, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Coronasertifikatet er del av beredskapsplanen for den videre håndteringen av coronapandemien. Kjerkol sier at sertifikatet vil kunne være et viktig verktøy hvis det raskt må innføres tiltak igjen.