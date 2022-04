En ny variant av coronaviruset har blitt oppdaget i Storbritannia, og har fått navnet XE.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin ukerapport at det er oppdaget syv tilfeller av varianten i Norge. Denne varianten ble påvist i Norge i februar og mars.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at indikasjonene tilsier at varianten ikke er mer alvorlig enn omikronvarianten.

– Foreløpig oppfatter vi ikke varianten som noen trussel. Det er ikke kommet noe varsel om at den er mer alvorlig, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til ABC Nyheter.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) ble varianten oppdaget i Storbritannia i slutten av januar. Så langt er det funnet rundt 600 tilfeller fram til 29. mars, noe som tilsvarer 1 prosent av de analyserte prøvene, skriver NTB.

Den nye varianten er en blanding av de to allerede kjente variantene av omikron, BA1 og BA2. Det er ikke noe som tyder på at den er farligere enn de andre variantene, men ifølge WHO kan den være 10 prosent mer smittsom enn BA2.