– Det er stor forskjell mellom å være valgt politiker og en ansatt med rettigheter. Når regjeringen med et pennestrøk vil stramme inn for ansatte, har de tatt litt mye tran, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne til Klassekampen.

Regjeringen mener fortsatt at folk skal kunne gå fra politikken eller en jobb i offentlig forvaltning til en jobb i privat næringsliv, eller motsatt, men den vil skjerpe reglene for disse overgangene.

Akademikerne er for innstramminger, men denne gangen går det ut over ansatte embetspersoner og byråkrater, mener arbeidstakerorganisasjonen. Akademikerne foreslår derfor at reglene kun skjerpes for politikere. Hvis ikke kan staten bli en mindre attraktiv arbeidsplass, frykter Randeberg.

Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet skriver i en epost at departementet skal vurdere hvordan forslagene som ble sendt på høring skal følges opp.

– Vi har ikke informasjon som tilsier at karantenereglene fører til rekrutteringsproblemer eller problemer for mobiliteten i arbeidsmarkedet, skriver hun.