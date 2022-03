Drapssiktede i Kristiansand fengsles i fire uker

Samtidig har Agder tingrett bestemt at mannen skal fortsette å få behandling på Sørlandet sykehus, skriver TV 2.

Den siktede mannen i 50-årene har vært innlagt på sykehus siden han ble pågrepet mandag ettermiddag og har foreløpig ikke vært i stand til å bli avhørt.

Det var mandag formiddag politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse på Søm i Kristiansand. Nødetatene rykket ut og fant to hardt skadde kvinner. De ble sendt til sykehus, men døde kort tid etter ankomst. Onsdag ble det kjent at de to drepte var den siktedes 42 år gamle kone og hans 20 år gamle datter.

Alle de tre involverte er av syrisk opprinnelse. Politiet har tidligere bekreftet at det var en relasjon mellom dem.