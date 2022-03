Brannen i Hemsedal: «En bragd» at ikke flere bygninger gikk tapt

Innsats fra redningsmannskaper og en velfungerende brannvegg gjorde at brannen ikke spredte seg til flere bygninger, opplyser Hemsedal kommune torsdag formiddag.

– Dette er en bragd. Det så veldig skummelt ut en tid. Brannen flyttet seg veldig raskt over takene, sier brannkonstabel Ole Tvedt til Hallingdølen.

Det tok sju timer før brannen kom under kontroll, og det var fryktet at brannen ville spre seg til enda et leilighetsbygg og et utested.

– Vindretningen sto den veien, så det var svært knappe marginer, sier innsatsleder Atle Strandos.

Brannvesen og politi arbeider med å avklare når nabobygningene kan tas i bruk igjen.

Det var i 16-tiden onsdag at det brøt ut brann i et leilighetsbygg som var under oppføring like ved skibakkene i Hemsedal. Brannvesenet fikk først kontroll på brannen like over midnatt.

Etterslokking pågår fortsatt

Brannmannskaper har brukt natten på etterslukking, og det vil fortsette utover dagen, opplyser operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Brannvesenet er fortsatt på stedet og driver etterslokking, opplyser Mørch til NTB torsdag formiddag.

Ifølge VG vil 15 av mannskapene fortsette med slukningsarbeid, og det blusser fremdeles opp enkelte flammer. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

– Brannen skal undersøkes av teknikere, men det er usikkert om det gjøres i dag. Det vil også blitt tatt videre avhør av folk som har jobbet der og andre vitner, sier Mørch.

Skianlegget holdes åpent

Skistar opplyser at utestedet Stavkroa er uskadd og vil bli åpnet til påske.

– Vi har hatt møte med redningsetatene og kommunen. Nå er det full fokus på den kommende påsken, og vi er glade for at det er overnattingsmuligheter til gjestene som allerede har bestilt, sier Andreas Smith-Erichsen i en pressemelding.

Bygningene som brant, ligger rett ved skianlegget, som holder åpent som normalt.

Evakuerte blir tatt hånd om

Leilighetsbygget som brannen startet i, har fått store skader etter brannen. Brannen spredte seg til et nærliggende leilighetsbygg, der flere ble evakuert. Også dette bygget fikk store skader. Mennesker fra 45 boenheter måtte evakueres, skriver Hallingdølen.

Ordfører Pål Rørby i Hemsedal sier til NRK at disse blir tatt hånd om.

– Alle har nå fått andre leiligheter å oppholde seg i. Vi åpnet en dagligvareforretning som ligger i skisenteret. Skistar åpnet også skisjappen sin for dem som hadde behov for klær og annet. Så alle skal bli godt tatt vare på, sier Rørby.

Ingen personer er skadd, opplyser kommunen.