Undersøkelse: Folk er mer positive til flyktninger

Til sammen tusen personer deltok i undersøkelsen, som er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) mellom 16. og 23. mars.

Seks av ti svarer at Norge bør ta imot flere flyktninger. Til sammenligning mente fire av ti det samme ved tilsvarende undersøkelse i fjor.

– Dette funnet reflekterer den hjelpeviljen som vi har sett rundt om i Norge de siste ukene, sier forskningsleder Jan-Paul Brekke ved ISF.

I undersøkelsen svarer hele ni av ti at de følger med på nyheter om ukrainske flyktninger daglig. Sju av ti leser slike nyheter flere ganger hver dag.

– En grunn til dette er at fluktårsaken er så tydelig. Folk ser at krigen driver folk på flukt. Det er kvinner og barn fra Ukraina, et land i Europa, og føles nært for folk i Norge. Russland er også vårt naboland, sier Brekke.