Hurtigruten-ansatt blåste rødt og ble oppsagt – tapte i retten

I juni i fjor ble den ansatte, en mann i 50-årene, avskjediget etter å ha blåst til 0,5 og 0,6 i promille på en alkotest mens han var på jobb. En blodprøve viste senere 0,2 i promille. Hurtigruten mener han har utøvd «grovt pliktbrudd» og «vesentlig mislighold av arbeidsavtalen», skriver Nordlys , som først omtalte dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Mannen erkjente å ha drukket alkohol dagen før han mønstret på, men mener blant annet at det foreligger tvil rundt kvaliteten på både promilleprøvene.

Den tidligere ansatte fremsatte krav om erstatning og oppreisningserstatning, og at saksøkte måtte betale sakskostnader. I stedet fikk Hurtigruten fullt medhold i tingretten: Retten mener det er sannsynlighetsovervekt for at den ansatte møtte på jobb med over 0,2 i promille.

I dommen står det at Hurtigruten tidligere har tilbudt mannen forlik ved at avskjedigelsen ville bli omgjort til oppsigelse, og at selskapet ville betale tre månedslønner. Retten mener derfor mannen må betale sine egne sakskostnader på 120.000 kroner.