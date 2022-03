Fredag kveld kunne programleder Anne Lindmo i «Lindmo» ønske de to 17 år gamle guttene, Ivan og Nazar, velkomne i studio for å snakke om deres flukt fra krigen i Ukraina.

«Krig er ikke underholdning»



Tilfeldighetene ville det dithen at de kom til Norge med hjelp fra norske Aleksander Johansen og to andre ildsjeler som dro fra Oslo til grensebyen i Polen med det Lindmo kalte «et brennende ønske om å hjelpe».

Intervjuet som ble sendt fredag kveld, og klippet NRK har delt Facebook, har fått mange reaksjoner der enkelte blant annet skriver «krig er ikke underholdning» og mener NRK ikke burde sluppet «traumatiserte» ungdom «sterkt preget av krigen» til i beste sendetid på fredagskvelden.

– Programmet favner vidt, fra ren moro til det dypeste alvor

Enkelte viser også til Vær Varsom-plakaten og paragraf 3.9 som sier at redaksjoner skal «opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet».

Til Kampanje sier underholdningssjefen i NRK, Charlo Halvorsen , at NRK-ledelsen stiller seg bak innslaget.

– Det er viktig å fortelle omverden om hva som skjer i Ukraina nå. Også en fredag kveld når det skjer så respektfullt som «Lindmo» gjorde fredag. Dette programmet favner vidt, fra ren moro til det dypeste alvor. Det virker det som publikum lever godt med, sier Halvorsen til Kampanje.

«Har forståelse for at innslaget vekker sterke følelser»

Lørdag formiddag skriver NRKs «Lindmo»-redaksjonen at de har fått med seg reaksjonene og at «man har forståelse for at innslaget vekker sterke følelser», men understreker samtidig at intervjuet var avklart med de foresatte og det faktum at guttene selv hadde et ønske om dele sin historie.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)