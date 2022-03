Tirsdag pågrep britisk politi en kvinne i 60-årene og siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på norske Martine Vik Magnussen (23) i London i 2008. Pågripelsen skjedde i bydelen Westminster i London tirsdag morgen. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter, opplyste politiet i en pressemelding.

Faren til Martine, Odd Petter Magnussen, ble tatt på senga av pågripelsen.

Odd Petter Magnussen er nå styrket i troen på at saken blir oppklart. Foto: NTB

– Det kom fullstendig overraskende på meg. Britisk politi fortalte til meg tirsdag at pågripelsen har ingenting med den kommende årsmarkeringen, hvor jeg blant annet skal ha et møte med Scotland Yard i London. Min antagelse på hvem den pågrepne er, ble styrket utover dagen i går. Det er et veldig interessant skritt i saken. Det kan nesten ikke overdrives, sier han til ABC Nyheter.

– Er du nå styrket i troen på at saken blir oppklart?

– Ja, det er jeg. Dette legger press på mistenkte. Jeg har løpende kontakt med Scotland Yard, og i samtalen min med dem i går ga de meg ikke særlig mye informasjon til å begynne med. Jeg tenkte at «nå kommer det et av mange små positive utviklingstrekk i saken», men pågripelsen kom helt uventet, forteller Magnussen.

Kvinnen ble løslatt tirsdag kveld mot kausjon, ifølge VG.

– Hun er fremdeles gjenstand for etterforskning, sier en talsperson fra politiet til avisen.

Har skjermet resten av familien

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet. Han flyktet til farens hjemland Jemen få timer etter at Magnussen ble drept. Abdulhak og Magnussen studerte ved samme skole og var venner.

Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen avbildet sammen på byen kun timer før den norske kvinnen ble drept. Foto: Privat

– Hvordan har det vært å stå i denne saken i 14 år?

– Det har vært selvvalgt å stå i dette. Dette virker kanskje litt pompøst å si, men jeg synes at når våre mest fundamentale verdier blir utfordret, som i denne saken, da må vi av og til stå opp for disse verdiene, svarer Magnussen.

– Det er fantastisk å se at andre personer enn meg selv også er ute etter å finne en rettferdig løsning i saken. Martine fortjener rettferdighet, og det er en del av min foreldrerolle. Jeg hadde fra starten av tro på at jeg kunne få til noe i denne saken, og vi har hatt en avtale innad i familien om at jeg skal skjerme resten, utdyper han.

– Nå er vi kommet veldig langt

Magnussen øyner nå håp for en løsning i saken. Selv jobber han privat med dialog med det han omtaler som «sentrale krefter i Midtøsten». Ifølge Magnussen sammenfaller politiets arrestasjon tirsdag «veldig bra» med hvor dialogen står.

– Nå er vi kommet veldig langt, sier han.

Martine Vik Magnussen ble funnet delvis avkledd i et søppelrom i leilighetskomplekset hvor Farouk Abdulhak bodde. Foto: Privat

Magnussen sier at han aldri har tenkt tanken på å gi opp saken.

– Det har aldri vært et tema. Jeg kan ikke gi opp, jeg er ikke bygget for å godta sånne ting. Jeg har hatt troen på at jeg skal klare å få til noe her, og nå mangler vi den siste biten.

– Har du følt deg i alene i kampen om å oppklare saken?

– Ja, det skal jeg love deg. Det har vært noen støttespillere, som i likhet med meg, har jobbet med saken privat. Samtidig føler jeg har hatt et godt forhold til norsk presse, og fått mye støtte fra hele den norske befolkningen. Når jeg er ute på gata, så kommer folk bort til meg og gir utrykk for sin sympati. Sånn sett har jeg ikke følt meg alene, men det er skjellsettende at de som har mulighet til å gjøre noe med saken, ikke har gjort noe.

Magnussen sikter da til Utenriksdepartementet (UD). Han har også tidligere uttalt seg svært kritisk til UDs støtte i saken, og har blant annet anmeldt to UD-ansatte for tjenesteforsømmelse.

UD har tidligere uttalt at de forstår frustrasjonen til Magnussen. Verken britiske eller norske myndigheter har noen utleveringsavtale med Jemen.

– Det kom som lyn fra klar himmel

14. mars er det 14 år siden studenten fra Asker ble voldtatt og drept i London. Hun hadde vært ute på byen da hun ved 2-tiden om natten forlot et utested sammen med Abdulhak. Han bodde i leilighetskomplekset der Magnussen ble funnet drept. Den norske kvinnen ble funnet delvis avkledd i et søppelrom i kjelleren.

Advokat Patrick Lundevall-Unger, som leder stiftelsen Justice for Martine, sier at de ble informert om pågripelsen like før Scotland Yard publiserte pressemeldingen.

Patrick Lundevall-Unger, leder for stiftelsen Justice for Martine, sier at pågripelsen av kvinnen i 60-årene kom som lyn klar fra himmel. Foto: NTB

– Det kom som lyn fra klar himmel, sier han om pågripelsen overfor ABC Nyheter.

Han mener det er åpenbart at dette styrker saken deres.

– Mye tyder på at vedkommende person er i slekt med Farouk og har vært i London for å ordne opp i ting. Endelig svar vil vi nok få neste uke når vi drar til London og møter Scotland Yard, forteller Lundevall-Unger.

Han tror utviklingen i saken nå vil skape et ytterliggere press på mistenkte.

– Jeg mener at det sitter en person nå i Sana i Yemen og svetter, samt at han må være meget urolig for situasjonen, sier han og sikter til Farouk Abdulhak.

Metropolitan Police i London omtalte pågripelsen av kvinnen som et betydelig framskritt i etterforskningen.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter, for å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt, vil bestå, og vi vil ikke hvile vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie, uttalte etterforskningsleder Jim Eastwood ved Metropolitan Police.