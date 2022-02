Huitfeldt forsikret om at straffen mot dødsdømt nordmann ikke fullbyrdes

– Norge tar på det skarpeste avstand fra bruk av dødsstraff. Dette er en sak vi har fulgt veldig nøye både politisk og diplomatisk, sier Anniken Huitfeldt til TV 2.

Hun forteller at hun mandag har hatt samtaler med presidenten i Somaliland, og at han har forsikret henne om at denne dødsstraffen ikke vil bli fullbyrdet.

Norske Saad Jidre Hayd, som ble dømt til døden i Somaliland i 2020, fikk ikke medhold i ankesaken i Somalilands høyesterett.