5.386 meldinger om alvorlige bivirkninger av coronavaksinen

Av de meldte mulige bivirkningene er 28.899 meldinger behandlet, opplyser Statens legemiddelverk.

23.513 meldinger er klassifisert som lite alvorlige.

– At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

Ofte handler meldingene om symptomer og sykdommer som er ganske vanlige i befolkningen, opplyser direktoratet.

Alvorlige meldinger behandles først

De mest alvorlige hendelsene behandles først, og det er årsaken til at tallene gir et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger.

– Alle meldinger skal behandles. Vi prioriterer de alvorlige meldingene først, derfor gjenstår det arbeid med å behandle de lite alvorlige. Vi prioriterer også meldinger med uvanlige og ukjente symptomer foran meldinger med lite alvorlige og kjente bivirkninger, sier overlege Ingrid Aas ved Legemiddelverket.

Barn og unges vaksinestatus

14. januar i år ble vaksinasjonstilbudet utvidet til å inkludere barn mellom 5 og 11 år. Samtidig ble det åpnet for at 12-15-åringer kan få to doser.

Per 15. februar er det satt over 461.000 doser på barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 15. februar 2021, har Legemiddelverket mottatt og behandlet 468 meldinger om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen. Av disse er 68 klassifisert som alvorlige.

80 prosent av meldingene om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen er fra jenter, hvor flere av meldingene gjelder menstruasjonsforstyrrelser. De fleste er klassifisert som lite alvorlige.

Så langt er 4.475 barn i aldersgruppen 5 til 11 år vaksinert. I denne aldersgruppen har direktoratet mottatt og behandlet færre enn fem meldinger om mistenkte bivirkninger. Alle regnes som lite alvorlige.