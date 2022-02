Aker varsler utbytte på 1,1 milliarder til aksjonærene

Styret i Aker foreslår et utbytte på 1,1 milliarder kroner for 2021, det tilsvarer 14,5 kroner per aksje.

Aker rapporterer alltid om endringen i den verdijusterte egenkapitalen. Tallet gir et uttrykk for hva selskapet mener er de reelle verdiene i konsernet.

Verdiene, der mesteparten består av aksjer i andre børsnoterte selskaper, falt til 69,8 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal, ned fra 70,8 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, skriver Dagens Næringsliv.

– På årsbasis skapte Aker betydelige aksjonærverdier i 2021. Men vi hviler ikke på laurbærene. Mens 2021 ble et år for akselerasjon, vil 2022 bli et år for gjennomføring i et mer turbulent marked. Akers vilje til å bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid forblir uendret, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en børsmelding fredag morgen.

Den industrielle porteføljen i Aker består av de børsnoterte selskapene Aker BP, Aker BioMarine, Aker Horizons, Aker Solutions og Akastor. I tillegg kommer Cognite, Aize, Aker Energy og nyopprettede Salmar Aker Ocean, som ikke er børsnotert. I tillegg har Aker finansielle investeringer som består av aksjeinvesteringer, eiendom og kontanter.