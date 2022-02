Ifølge NRK opplever Skatteetaten en økning i spørsmål om skattereglene for hjemmekontor i både inn- og utland.

Skatteadvokat Oddgeir Wiik i Deloitte forteller at det ikke bare er å dra av gårde med en datamaskin.

– Dette må planlegges, og ting må gjøres i riktig rekkefølge. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser både for medarbeideren og arbeidsgiveren. Det er alltid dyrt å reparere i ettertid, sier han.

De som jobber for et norsk selskap i utlandet, risikerer å måtte skatte til to land om de ikke har søkt norske myndigheter om dette. I land som Norge har skatteavtale med, vil skatten etter hvert bli justert, men ifølge skatteadvokaten kan dette ta lang tid.