LO-lederen: Webster bidro til at partene sammen fant gode løsninger

Meldingen om Websters død kom onsdag. Han ble 87 år gammel.

– Reidar Webster var synonymt med Riksmekleren i mange år og et godt eksempel på hvor viktig den institusjonen har vært i den norske modellen. Han loset i havn mange vanskelige oppgjør i sin tid og bidro i betydelig grad til et godt samarbeidsklima i norsk arbeidsliv, sier Følsvik til NTB.

Webster var riksmeklingsmann i en periode da Yngve Hågensen var LO-leder.

– De er kanskje mest kjent for oppgjøret som ledet fram til solidaritetsalternativet i 1991, med moderate lønnstillegg som virket sammen med den økonomiske politikken for å skape nye jobber etter bankkrisen. Han hadde en god evne til å skape tillit og derigjennom dialog som bidro til at partene sammen fant gode løsninger, sier Peggy Hessen Følsvik.