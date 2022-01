15.367 coronatilfeller er 5.745 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet så langt under pandemien, men økningen er ikke like kraftig som den har vært tidligere.

– Dette viser at smitten fortsatt stiger i Norge, men ikke like kraftig som for to uker siden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en kommentar til NTB.

Han sier dagstallene tyder på en 50 prosent stigning sammenlignet med for en uke siden.

– Det kan derfor se ut som doblingstiden for omikron er nærmere ti dager. Det er gunstig fordi sykefraværet blir mindre og sannsynligheten for at innleggelsestallene stiger om en uke er mindre, sier Nakstad.

74 pasienter på intensiven

I sine tidlige modelleringsrapporter om omikron tok FHI utgangspunkt i at omikron i verste fall kunne ha en doblingstid på 2,4 dager.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 11.180 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.865, så trenden er stigende.

Tirsdag var 238 coronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før.

74 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 49 respiratorbehandling. Det er fem færre på intensiv og seks færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

1.383 døde

I alt har 538.791 personer nå testet positivt for corona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forrige døgnrekord for Norge var 15. januar 2022. Da ble det registrert 12.360 smittede.

Til sammen er 1.383 coronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.