Anders Behring Breivik stilte med nazihilsen og en plakat med ekstremistisk propaganda da han møtte opp i Telemark rettssak der hans ønske om prøveløslatelse skal behandles de neste tre dagene.

Ifølge NRK viste Breivik flere ganger frem teksten han hadde forberedt og gikk frem til pressen for å ta imot spørsmål.

NRK dekker rettssaken, men ikke i form av levende bilder. Det gjør imidlertid medier som TV 2, VG og Dagbladet, som benytter seg av NTBs direktesending med en innlagt forsinkelse.

– Stikk i strid med rådene

Kommentator Emil André Erstad i Vårt Land er ikke imponert over vurderingene til redaksjonene som sender direkte. Både VG og Dagbladet formidlet bildene da Breivik holdt opp plakaten med informasjon på engelsk innledningsvis i rettssaken. Breivik har i tillegg et klistremerke med et høyreekstremt budskap på jakken han har på seg i retten, også det på engelsk.

Vårt Land-kommentator Emil André Erstad er kritisk til direktesendingene fra rettssak der Anders Behring Breivik ber om prøveløslatelse. Foto: Erlend Berge/Vårt Land

Erstad mener terroristen på den måten lykkes med å spre budskapet sitt gjennom mediene. Han mener det er «nesten umulig» for redaksjonene å ikke gjøre seg til budbringer av massemorderens propaganda.

– Plakatane hans på engelsk er no straks ute på nettet over heile verda. Stikk i strid med råda frå forskarar på høgreekstremisme, skriver Erstad på Twitter.

– Å gjøre seg til budbringere for denne propagandaen er ikke klokt, sier Erstad til Kampanje.

– Som forventet

Kommentatoren mener videreformidlingen kan bidra til høyreekstrem propaganda, og at hensynet til de etterlatte og overlevende bør veie tungt.

– Begge deler taler for å være varsomme. Jeg opplever det å sende dette direkte som ganske langt fra å være varsom.

– Hva tenker du om at budskapet på denne plakaten til Behring Breivik videreformidles av norske medier?

– Dette er som forventet og er helt i tråd med hvordan han har opptrådt tl nå. Det styrker vel bare påtalemyndighetenes sak, men det viser også at vurderingen om å være varsom med gjengivelse og bildebruk er klok av de redaksjonene som gjør det.

Erstad har også skrevet en kommentar om temaet på Vårt Land der han ber mediene «skru av PR-showet umiddelbart».

Trår varsomt

Kampanje har tatt kontakt med mediene som omtales i denne saken. Redaksjonssjef Matias Ytterstad i Dagbladet kan vanskelig se at budskapet til Breivik i sin helhet kan hentes ut av sendingen deres.

Terrordømte Anders Behring Breivik i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel under første dag av rettssaken der han begjærer seg prøveløslatt.

– Vi bearbeider dette journalistisk og jobber med en sak om budskapet hans der vi snakker med eksperter og analytikere. Det mest relevante her er hva dette betyr for hans sak, det er derfor vi er her, men i utgangspunktet trår vi veldig varsomt med visuelle gjengivelser av dette. Vi styrer unna bilder der dette er tydelig lesbart. I utgangspunktet ser vi heller ikke at vi trenger å gjengi budskapet ordrett, men gjengi det i generelle termer, sier han til Kampanje. Ytterstad avviser kritikken om at de er et talerør for terroristen. Han mener tvert imot at Breiviks opptreden i retten er relevant for dekningen av saken.

- Entreen til terroristen når han ankommer retten vil bli et sentralt punkt når retten skal vurdere om han skal prøveløslates.

TV 2 kuttet sendingen

I motsetning til VG og Dagbladet, valgte TV 2 å kutte direktesendingen da Breivik inntok talerstolen med sitt budskap.

– TV 2 sladder bilder og video der budskapet er synlig. Vi sender 30 sekunder forskuttert fra retten. Vi har i all vesentlighet gått ut av sendingen og til studio når budskap og propaganda formidles. Vi mener det er relevant å vise hvor terroristen står ideologisk per nå, siden rehabilitering er et hovedspørsml rundt kravet om prøveløslatelse, skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække i en tekstmelding til Kampanje.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.