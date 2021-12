ABC Nyheter har spurt om råd fra tre forbrukerøkonomer, Silje Sandmæl i DNB, Thea Olsen i Danske Bank og Derya Incedursun i Nordea.

Det første rådet som kommer fra de alle tre er to korte ord på tre bokstaver: BSU og IPS.

– Fyll opp BSU og IPS før nyttår. Men vær obs på helligdagene og alle fristene, og at du derfor ikke havner bakpå og overfører for sent, tipser Thea Olsen.

Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske bank. Foto: Danske Bank/Sturlason

IPS

IPS (Individuell pensjonssparing med skattefordel): Du kan spare inntil 40.000 kroner per år i IPS, noe som vil redusere skatten med 8.800 kroner i 2021. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, men husk at midlene er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges som alminnelig inntekt.

– Fra neste år får du spart mindre da Støre-regjeringen har redusert fradraget for individuell sparing til pensjon fra 40.000 kroner til 15.000 kroner, påpeker Silje Sandmæl.

Dermed senkes også skattefordelen fra opptil 8800 kroner til 3300 kroner.

– Det kan derfor være ekstra lurt å spare det du kan i IPS i år. Det gir mer pensjon, og lavere skatt til våren, fremhever Derya Incedursun.

Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea. Foto: Nordea

BSU

BSU: (Boligsparing for ungdom): Personer under 34 år som har skattbar inntekt og som ikke har kjøpt bolig ennå kan maksimalt spare 27.500 kroner i året og få 20 prosent skattefradrag. Skal du få fradraget så må BSU-kontoen være fylt opp innen 31. desember.

– Her er det viktig å være klar over at du må ha en skattbar inntekt for å kunne få skattefradraget. Du må minst tjene 75.000 kroner i året. Du får ikke noe skattefradrag hvis du ikke betaler skatt, det vil si hvis du tjener mindre enn frikortgrensen på 60.000 kroner, sier Sandmæl.

Eier du boligen din og fortsatt sparer i BSU, vær oppmerksom det som følge av nye BSU-regler fra 1. januar 2021 ikke lenger gis skattefradrag for sparingen.

Aksjer

Eier du aksjer eller aksjefond utenom en aksjesparekonto (ASK) vil gevinst eller tap bli henholdsvis skattepliktig eller fradragsberettiget på salgstidspunktet. I 2022 øker skattesatsen for aksjegevinster, aksjetap og utbytte fra 31,68 prosent i år til 35,2 prosent i 2022.

Ekspertene mener derfor at man bør vurdere om det kan være smart å ta ut gevinst på aksjer i 2021 og vente med å ta ut tap til 2022.

– Dette gjelder aksjer du uansett vurderer å selge. Hvis du ikke skal bruke pengene snart, og sparer langsiktig, bør du holde deg til planen, påpeker Sandmæl.

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og også kjent fra TV-programmene Luksusfellen og I lomma på Silje Foto: DNB

Forskudd på arv

– Du kan spare formuesskatt og kanskje også arveavgift ved å gi forskudd på arv før nyttår. Formuen din måles ved nyttår, så om du vil spare formuesskatt ved å gi forskudd på arv, bør det gjøres nå før årsskiftet, sier Thea Olsen.

– Vær oppmerksom på at barna må være over 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene. Husk også på at stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over 444.300 kroner (for år 2021), presiserer Incedursun.

Be om utsettelse av utbetalinger

– Har du provisjon eller bonus til gode som skal utbetales i år, men er nær ved å passere grensen for trinnskatt, kan det lønne seg å utsette utbetalingen til neste år, fortsetter Derya Incedursun.

Grensen for trinnskatt 3 og 4 er i år på henholdsvis 651.250 og 1.021.550 kroner.

– Hvis du risikerer å gå over denne med en siste utbetaling i desember og du forventer lavere inntekt i 2022, kan du be om utsettelse av utbetalingen til over nyttår, dersom det er mulig.

Sjekk skattekortet

– Undersøk om opplysningene i skattekortet ditt stemmer slik at skattetrekket for 2022 blir riktig. Har det vært noen endringer i livet ditt, eksempelvis bytte av jobb, mottatt dagpenger fra Nav, blitt pensjonist, eller liknende. Det er ordentlig ergerlig å få baksmell, men heller ikke spesielt gunstig å få igjen masse på skatten, sier Olsen før hun utdyper:

– Forbered deg på året som kommer. Pandemien, og konsekvensene av den, har ført til store økonomiske utfordringer for mange nordmenn. I disse tider har vi for alvor sett viktigheten av en bufferkonto. En god bufferkonto vil definitivt være med på å bygge økonomisk trygghet hos den enkelte i tiden fremover.