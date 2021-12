Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier til Nordlys at de fikk melding om to norske personer som ikke fulgte reglene ved testsenteret. De to skal ha kommet med fly fra Gran Canaria.

– De filmet de ansatte og var lite medgjørlige på grunn av uenighet om regler. De tok seg også inn på områder der det ikke er anledning for publikum til å ferdes og ville ikke forlate stedet. Dette førte igjen til at testsenteret måtte stenge til situasjonen var avklart, sier Thomassen.

Ingen av de to ble pågrepet, men politiet skal vurdere om det blir noen videre oppfølging til uka, ifølge avisa.