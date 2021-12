Oslos første elektriske øybåt på plass

Den nye helelektriske fergen har fått navnet Oslofjord 1 og skal klargjøres blant annet med tekniske tilpasninger og testing før den etter planen settes i trafikk i midten av januar.

De neste fire båtene vil gradvis komme til Oslo fram mot sommersesongen og videre i 2022. Båtene er universelt utformet, har god utsikt og plass til over 100 flere passasjerer enn i dag.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. For Nesoddbåtene ble målet allerede nådd i 2020, alle øybåtene skal være utslippsfrie i løpet av 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene.

De nye Oslobåtene er designet av Multi Maritime i Førde og bygges i Tyrkia.