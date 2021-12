Mange gravide innlagt med covid-19 på Rikshospitalet

Bare 8 prosent av befolkningen er ikke vaksinert mot coronavirus, men på sykehusene på Østlandet utgjør denne gruppen 56 prosent av de innlagte med covid-19 på intensivavdelingene.

På Rikshospitalet har de hatt over ti gravide med kritisk sykdom.

– Vi har hatt over ti gravide gjennom systemet som har vært kritisk syke. Alle de som har vært alvorlige syke har vært uvaksinerte, som vi har sett her, sier overlege Ingvil Krarup Sørbye ved Rikshospitalet til NRK.

– Vi har to pasienter – både mor og babyen

Hun sier sykdomsforløpet for de rammede har vært ulikt. Noen har vært langvarig syke, og hvor det også har hatt alvorlige konsekvenser for fosteret. Andre kvinner har fått behandling og kommet gjennom tilsynelatende uten mén.

– Hvert tilfelle av en intensivinnlagt gravid er en påkjenning for helsevesenet. Det er mange avdelinger involvert. Vi må overvåke fosteret mens hun er kritisk syk. Vi har to pasienter – både mor og babyen. Vi tenker at når vi fortsatt ser innleggelser så ønsker vi å være sikre på at gravide har forstått budskapet at det er viktig at de tar vaksinen nå, sier Sørbye.