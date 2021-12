De to var om bord i bord i båten, da det begynte å brenne i en lugar, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, John-Kåre Olsen til NTB.

Båten var da fire nautiske mil utenfor Vadsø.

Olsen sier mannskapet på to klarte å ta båten til land for egen maskin, men at de har blitt tatt hånd om av helsevesenet for sjekk.

Ifølge operasjonslederen var det røykdykkere fra brannvesenet som slukket brannen. Båten ligger nå til kai i Vadsø.

Olsen forteller at politiet nå vil undersøke båten, avhøre mannskapet og gjøre åstedsundersøkelser. Det er så langt ikke kjent hva som er brannårsaken.

Ifølge iFinnmark var det en 12 meter lang sjark som begynte å brenne. Politiet i Finnmark fikk melding om hendelsen klokken 12.40.