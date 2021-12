«Det var den pandemien», skrev FHI-overlegen på Twitter 6. juni.

Da var antall sykehusinnleggelser på full fart ned, og flere piler pekte i retning av at smittebølgen var på kraftig retur.

Dette skjedde parallelt med at vaksineringen skjøt fart og varmere vær fikk nordmenn til å være mer utendørs, og dermed redusere smittefaren.

Utspillet vakte imidlertid sterke reaksjoner, også fra egne rekker. Både ledelsen i FHI, Helsedirektoratet og regjeringen kom raskt på banen for å rette opp inntrykket som ble skapt.

– Dårlig kriseledelse og sabotasje

Overlege Mads Gilbert var blant dem som ga Aavitsland det glatte lag, og kalte uttalelsen for ødeleggende og egnet til å skape usikkerhet, uklarhet og forvirring i befolkningen.

– Han gikk jo så langt som til å si at «brannen er slukket» og «bare etterslukking gjenstår». Det er en metafor som gjør at godtfolk vil tenke at nå er det bare å slappe av, for det sier jo topp-eksperten. Dette er dårlig kriseledelse, og jeg oppfatter det som en sabotasje av ledelsen i FHI, Helsedirektoratet og helseministeren, sa Gilbert til NRK.

– Dette viruset fortsetter å overraske oss

I dag, et halvt år etter, er tonen en annen fra Preben Aavitsland.

– Jeg tok feil i at pandemien skulle være helt over. Dette viruset fortsetter å overraske oss. Etter juni kom en ny variant, deltavarianten, som var mer smittsom. Og nå er denne nye omikron-varianten kommet, og den ser ut til å være enda mer smittsom igjen, sier FHI-overlegen til TV 2.

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

Han tror det er to faktorer som er veien ut av den alvorlige situasjonen landet nå befinner seg i.

– Omikron-varianten er ikke bra for oss, så vi må gjennom vinteren ha en høy vaksinasjonsdekning og noen ekstra tiltak, så tror jeg det vil løsne utover våren, sier Aavitsland.

«Avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon»

Ifølge FHI har omikronvarianten sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Det kan resulterer i at epidemien kan bli vanskeligere kontrollere, og den samlede belastningen på sykehusene kan øke betydelig.

«Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 65 år får sin oppfriskningsdose,» heter det i den siste oppdaterte ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

Åttedobling av smitten siden oktober



Coronasmitten økte med 42 prosent i forrige uke, en åttedobling siden midten av oktober, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), som sier økningen er størst blant barn.

I forrige uke ble det registrert 26.271 smittetilfeller av covid-19 i Norge, noe som er en økning på 42 prosent fra uka før, ifølge FHIs ukesrapport.

De fleste av de som smittes nå er under 40 år. I aldersgruppen 6–12 øker smitten mest.

27. september gikk Solberg-regjeringen langt i å erklære pandemien for delvis over. Tiltakene forsvant og Norge ble gjenåpnet med brask og bram. Så begynte Delta-varianten å røre på seg, før omikron plutselig snudde alt på hodet igjen.