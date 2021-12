Høyre inviterer til forlik om lønnsstøtte

– Høyre mener det er viktig at vi sikrer trygghet for folk, deres familier og bedrifter som har vært hardt rammet under pandemien. Nå opplever de en ny smell rett før jul, og vi vil unngå en ny runde permitteringer for utsatte arbeidsplasser, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru.

Hun har onsdag vært i samtaler med LO, NHO og Virke om koronasituasjonen.

Etter møtet inviterer Høyre regjeringen til å bli med på et forlik om lønnsstøtte i Stortinget.

Høyres utgangspunkt er at lønnsstøtten må være en kortvarig ordning for fast ansatte, og at det bør stilles krav om aktivitet for de ansatte.

Slik aktivitet kan for eksempel være kurs eller kompetanseopplæring.