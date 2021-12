Camilla Stoltenberg økte inntekten med nærmere tre millioner

Skattelistene for fjoråret er klare, og de profilerte helsetoppene under coronapandemien hadde et godt inntektsår i 2020.

Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg tjente i overkant av fire millioner kroner i fjor. Det er et solid byks fra inntekten på 1.302.599 kroner i 2019.

Formuen hennes økte også fra 6.642.245 kroner i 2019 til 11.976.409 i 2020.

Det var Nettavisen som først omtalte inntektsøkningen til Stoltenberg.

Dette tjente helsetoppene i 2020:

FHI-direktør Camilla Stoltenberg (63), inntekt: 4.060.116 kroner. Formue: 11.976.409 kroner

(63), inntekt: 4.060.116 kroner. Formue: 11.976.409 kroner Helsedirektør Bjørn Guldvog (63), inntekt: 1.475.030 kroner. Formue: 0 kroner

(63), inntekt: 1.475.030 kroner. Formue: 0 kroner Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (46), inntekt: 3.615.917 kroner. Formue: 1.551.360 kroner



(46), inntekt: 3.615.917 kroner. Formue: 1.551.360 kroner Tidligere helseminister Bent Høie (50), inntekt: 1.286.093 kroner. Formue: 520.928 kroner

(50), inntekt: 1.286.093 kroner. Formue: 520.928 kroner FHI-overlege Preben Aavitsland (58), inntekt: 1.886.012 kroner. Formue: 0 kroner

(58), inntekt: 1.886.012 kroner. Formue: 0 kroner Assisterende FHI-direktør Geir Bukholm (67), inntekt: 1.317.324 kroner. Formue: 0 kroner

(67), inntekt: 1.317.324 kroner. Formue: 0 kroner FHI-kriseleder Line Vold (54), inntekt: 3.289.668 kroner. Formue: 60.189.971 kroner



(54), inntekt: 3.289.668 kroner. Formue: 60.189.971 kroner Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen (65), inntekt: 2.679.380 kroner. Formue: 10.093.560 kroner