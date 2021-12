Gjelsvik: Ikke meningen at coronatap skal kompenseres krone for krone

– Vi får høre at det er mange som allerede sliter. Det er masse avbestillinger på julebord, og mange gruer seg til en julebordsesong som blir annerledes enn vi trodde, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NRK fredag morgen.

Det er dagen derpå for blant annet landets utelivsaktører, som igjen må forholde seg til krav om antallsbegrensninger og bordservering etter at regjering strammet kraftig inn på coronatiltakene torsdag.

– Det er ikke en nedstengning vi ser, men mange av tiltakene som kom i går er tiltak som likevel rammer mange bedrifter, sier Almlid.

Kompenserer – men ikke alt

Daglig leder ved Parkteatret Scene i Oslo, Dan-Michael Danino, sier til Dagsavisen at han forventer å bli kompensert.

– Det er ikke snakk om at vi kan tolerere dette lenger. Denne gangen skal vi bli kompensert krone for krone. Det må bare løses, for nå får vi nok en gang støyten, og det er ikke greit, sier Danino.

NHO og Virke ber på sin side om at regjeringen gjeninnfører den nasjonale kompensasjonsordningen.

Kompensasjonen kommer ikke krone for krone, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi skal bidra til at bedrifter og arbeidsfolk kommer seg gjennom det som skjer, og at en skal ha forutsigbarhet og trygghet for at en skal stille opp. Men at det skal skje krone for krone har ikke vært tanken underveis i pandemien, sier han til NRK.

Skal møte næringsministeren

Gjelsvik viser til at regjeringen i går besluttet å videreføre den økonomiske støtten til kulturlivet, idretten og frivilligheten fram til sommeren, samt beholde den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner ut året.

Fredag skal næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møte partene i arbeidslivet for å diskutere situasjonen for næringslivet.

Almlid sier at NHO vil være tydelige i møtet om at kompensasjonsordningen må på plass umiddelbart.