Apotekene selger 300.000 selvtester i uka

Forrige uke solgte de tre apotekkjedene mer enn 300.000 selvtester, melder Aftenposten. Helsedirektoratet anbefalte onsdag mer bruk av selvtester og anslo et behov for 850.000 selvtester i uka.

Siden midten av oktober har det vært en kraftig økning av salget.

– Med dagens smittesituasjon har vi all grunn til å tro at det vil fortsette. Nå går vi i tillegg inn i julebordssesongen. Mange vil nok være sikre på at de ikke tar med seg smitte inn i slike sammenhenger, sier pressekontakt Jostein Soldal i Apotekforeningen til avisa.

Han sier det er god tilgang på tester i markedet.