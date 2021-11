Fortsatt ingen som er kalt inn til avhør i etterforskningen av Stortinget

Etterforskningen ble beordret av statsadvokaten etter medieoppslag om at stortingspolitikere hadde brutt reglene om blant annet pendlerbolig.

– Politiet har ikke innkalt noen til avhør ennå. Det er ingen som er mistenkte, skriver politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt i en tekstmelding til NTB.

– Vi er i en innhentingsfase, der vi blant annet skaffer oss oversikt over regelverket for tildeling av pendlerbolig, legger han til.

Politiets etterforskning fikk konsekvenser da stortingspresident Eva Karin Hansen (Ap) trakk seg kort tid etter at den ble kjent. Hun viste da til at hun antok at hun var under etterforskning. Siden har Hansen hevdet hun i realiteten ble avsatt og at hun har fulgt reglene.