Høyeste koronatall så langt under pandemien

Det siste døgnet er det registrert 4.575 koronasmittede i Norge. Dette er det klart høyeste tallet så langt, men forklaringen ligger trolig i driftsproblemer og lav registrering dagen før.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.297 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.859, så trenden er stigende.

Zuccarello-assist da Wild slo Devils

Mats Zuccarello hadde én assist, men skjøt i stolpen under straffeslagkonkurransen da Minnesota Wild slo New Jersey Devils 3-2. Kampen ble spilt i Newark i New Jersey i natt norsk tid.

Wilds Ryan Hartman scoret sitt tiende mål for sesongen da han etter 12.10 i første periode satte inn en perle av et skudd fra rett over blueline. Både Mats Zuccarello og Dmitrij Kulikov ble kreditert med assists.

Mann døde i trafikkulykke i Årdal

Rett før midnatt bekreftet Vest politidistrikt at en mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke ved Finnåstunnelen i Årdal.

Ulykken skjedde i går kveld, og mannen var alene i bilen. De nærmeste pårørende er varslet. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

100.000 koronadødsfall i Tyskland

Tyske helsemyndigheter har registrert mer enn 100.000 koronadødsfall siden pandemien brøt ut.

Smitten har vært på vei opp i landet den siste tida. Det ble det siste døgnet registrert 351 nye dødsfall, og totalen er dermed 100.119, ifølge folkehelseinstituttet Robert Koch-Institut. Offisielt er det registrert flere enn 5,5 millioner smittetilfeller i Tyskland siden pandemien brøt ut, men man regner med at det reelle tallet er langt høyere.

Ny regjering tatt i ed i Haiti

Statsminister Ariel Henry har tatt Haitis nye regjering i ed, fire måneder etter attentatet mot president Jovenel Moïse.

Moïse ble skutt og drept i sitt eget hjem og kona ble alvorlig såret i et attentat natt til 7. juli. Mer enn 40 personer er blitt pågrepet for drapet hittil, deriblant 18 colombianske ekssoldater og flere haitiske politifolk. Landet sliter også med vold, kidnappinger og drivstoffmangel, og skylda gis til innflytelsesrike gjenger som har blokkert flere terminaler for drivstoffdistribusjon.