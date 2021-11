Regjeringen planlegger nytt mannsutvalg

– For likestillingskampens legitimitet må vi også snakke mer om det som er menns utfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Aftenposten.

Æreskultur, skole og kjønnsbalanse i visse yrker er blant temaene interesseorganisasjonene for menn håper vil bli prioritert.

Fredag møter Trettebergstuen en rekke interesseorganisasjoner i forbindelse med den internasjonale mannsdagen. De skal diskutere et nytt utvalg for menn slik regjeringen lovet i Hurdalsplattformen. Ifølge plattformen skal den «sjå på menns likestillingsutfordringar.»

Overfor Aftenposten utdyper hun:

– Høye selvmordstall, ensomhet, kriminalitet, mange gutter sliter på skolen. På en rekke områder har menn som gruppe utfordringer, og det må vi se mer på, sier hun.

Trettebergstuen håper at utvalget også vil se på hvordan en kan få flere menn inn i yrker dominert av kvinner.

Organisasjonene som er invitert inn i prosessen, er Institutt for samfunnsforskning, Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, LO, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Mannsforum, NHO og Reform – Ressurssenter for menn.