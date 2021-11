Det kommer frem i en faglig rapport fra FHI, gjengitt av NRK.

– Det er faglig uenighet i FHI om behovet for en boosterdose i hele denne aldersgruppen fordi kunnskapsgrunnlaget er svakt og en vurdering av nytte og risiko, står det i rapporten som er overlevert Helsedepartementet.

– Svakt kunnskapsgrunnlag

I teksten argumenteres det både for og imot å gi en tredje coronavaksinedose til personer under 65 år.

– En eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18–64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag, skriver FHI i rapporten.

Så langt er oppfriskningsdosen godkjent for personer fra 65 år og eldre, samt helsepersonell. Torsdag var det totalt om lag 200.000 personer som hadde fått den tredje vaksinedosen.

Anbefaler å endre intervall

FHI anbefaler å endre intervallet mellom første og andre dose for ungdom mellom 16 og 17 år. Fra en anbefaling på tolv uker, kan intervallet nå reduseres til åtte til tolv uker.

Det vil kunne føre til at man raskere får fullvaksinert denne gruppen, og kan dermed redusere smitten i disse årskullene.

Et forkortet intervall for denne gruppen bør ikke prioriteres foran personer som har større behov for vaksinasjon, heter det.