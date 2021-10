UNN mener der er unødvendig å utrede statlig overtakelse av luftambulansen

Den forrige regjeringen ville at luftambulansen fortsatt skulle ut på anbud, noe de fikk støtte for av en ekspertgruppe de satte ned.

Akuttmedisinsk klinikk (AMK) ved UNN var imidlertid tydelig i sitt høringssvar til ekspertgruppens rapport: De ønsker «fullverdig offentlig drift snarest mulig».

Med andre ord mener de det ikke er behov for nye og tidkrevende utredninger, skriver NRK.

– Strengt tatt er det ikke det, men vi er fortsatt fornøyd med at den nye helseministeren har tatt tak i dette, sier AMK-sjef ved UNN Jon Mathisen til rikskringkasteren.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK at målet er et sikre et godt luftambulansetilbud til befolkningen over hele landet, og at det derfor må utredes grundig. I tillegg har Babcock kontrakt fram til 2027.

– Vi har ikke lagt en fremdrift på vårt arbeid. Denne regjeringen har eksistert i knapt ei uke. Men det er klart, vi er nødt til å ta hensyn til dagens kontrakt og lengden på den. Vi må se det i sammenheng slik at vi ikke gjør oss sårbare og risikerer at tjenesten blir usikker, sier Kjerkol.