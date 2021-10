Funn av militær granat på privatadresse i Langesund

Det melder Sørøst politidistrikt på Twitter like før klokken 17 lørdag.

De skriver videre at granaten trolig er fra andre verdenskrig.

Innsatsleder Ståle Fulgaas sier til Telemarksavisa at de fikk bistand fra bombegruppa fra Oslo. Funnet ble gjort i forbindelse med rydding i en garasje.

– Det er snakk om mindre granater, sier han.

I en oppdatering klokken 19.42 skriver politiet på Twitter at granatene er sikret og at de blir tatt med til et grustak i Bamble hvor de blir destruert.