Støre: Sterkt å se hvordan Kongsberg-samfunnet stiller opp for hverandre

Sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la Støre ned blomster i Magasinparken i Kongsberg fredag ettermiddag.

– Vi vil minne dem som meningsløst mistet livet og sende varme tanker til de etterlatte og dem som er berørt, sa Støre.

Flere hundre mennesker hadde møtt fram til en stille markering på stedet der befolkningen i byen har samlet seg siden de dramatiske hendelsene onsdag kveld. Fem mennesker ble drept, tre skadd og mange flere utsatt for drapsforsøk.

Godt å komme hit

– Vi kjenner Kongsberg som en trygg by, og Kongsberg er en trygg by. Men det ufattelige kan skje, sa Støre, som på vegne av regjeringen takket byen og befolkning for måten de har vist å ta vare på hverandre etter drapene og drapsforsøkene.

Støre og Mehl møtte ikke pårørende etter drapene onsdag, men ordføreren i Kongsberg, nødetatene og andre som måtte håndtere situasjonen da Espen Andersen Bråthen gikk rundt i gatene på Vestsiden i byen og skjøt rundt seg med pil og bue, og med to andre våpen.

– Jeg synes det er godt å komme hit. Det gjør sterkt inntrykk på meg å se hvordan Kongsberg-samfunnet stiller opp. Jeg tror alle i Norge sender varme tanker til dem som nå er berørt, sier Støre til NTB etter talen i parken.

– Her er det blomster lys og en verdig stillhet som gir uttrykk for et lokalsamfunn som trekker sammen, sier Støre videre.

Vil ikke kritisere

Statsministeren ville fredag ikke kritisere eller gi noen vurdering for hvordan nødetatene hadde reagert da de ble varslet om den pågående situasjonen onsdag kveld.

– Jeg har ikke grunn til å kritisere dem som sto midt oppe i dette dramaet. Det må politiet oppsummere, og det må vi har respekt for. Det er alltid viktig å gjennomgå noe slikt grundig i ettertid for å trekke lærdom av det, sier Støre og viser til at Politidirektoratet allerede har varslet en slik gjennomgang.

Støre maner til ro og betydningen av det å gjøre ting i riktig rekkefølge i etterspillet av angrepet.

– Vi har sett her at noen har vist tendenser til å vende seg mot det muslimske samfunnet. Det må vi avvise, og det har også kirken og lokalmiljøet her i Kongsberg vært med på avvise.