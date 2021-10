Metteson ble kåret til årets stjerneskudd på by:Larm

– Blant de nominerte er det mange stjerner, men ingen har skutt ut på himmelen på samme måte som årets soleklare stjerneskudd, sier juryleder Malin Kulseth.

Norsk Tipping og by:Larm deler sammen ut prisen for årets stjerneskudd, og prisen må gå til en norsk artist som har spilt på årets festival. Vurderingen skal si noe om hvorvidt vinneren er rustet for et større gjennombrudd.

Metteson heter egentlig Sverre Breivik, og jobber til vanlig som skuespiller på Den Nationale Scene. 28-åringen fra Moss blir skildret av juryen som at han dukket opp ut av intet og har prestert å gjøre seg bemerket under en pandemi.

– Prisen Årets Stjerneskudd 2021 skal være et løft for karrieren til en ung, lovende artist. Norsk Tipping er stolte over å kunne gi Metteson en sjanse til å satse og til å oppfylle sine drømmer, sier Pål Enger i Norsk Tipping.