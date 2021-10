Gjennom opprettelsen av nye datterselskap omgår selskapet en femårig gjenansettelsesplikt for oppsagte medarbeidere. Oppsagte medarbeidere må nå søke på jobbene sine på nytt – til dårligere vilkår, skriver LO i en pressemelding.

– Svært mange SAS-ansatte har gått arbeidsledige i over 1,5 år som følge av coronapandemien. De har tatt den største støyten for oss alle sammen. Nå står LO-fellesskapet sammen med dem, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO mener praksisen er et usolidarisk brudd med et anstendig arbeidsliv. De påpeker at selskapet har fått store summer i støtte fra de tre nordiske landene under coronapandemien, der SAS har måttet si opp nesten halvparten av sine ansatte.

– Det er svært skuffende at et så viktig selskap som SAS, med lange skandinaviske tradisjoner, nå utfordrer anstendigheten i luftfarten. Samtidig merker vi oss at det kommer nye aktører på markedet som vil bygge på den norske modellen og et tillitsfullt partssamarbeid, sier leder Are Tomasgard i LO Luftfart.