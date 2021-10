Oslo kommune åpner for at innbyggerne kan velge vaksinetype mot corona

Det samme gjelder personer med nedsatt immunforsvar som skal ha en tredje vaksinedose.

Avgjørelsen kommer etter at Folkehelseinstituttet opplyste kommuneoverlegene om at voksne selv kan velge vaksinetype fordi tilgangen på både Pfizer og Moderna er god.

– Fram til midten av oktober har vi mange vaksiner på lager, både Biontech/Pfizer og Moderna. Det gjør det nå mulig for kommunen å åpne opp for at innbygger selv kan velge vaksinetype, sier leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, i en pressemelding.

Lindboe håper det fører til høyere vaksinasjonsdekning i Oslo, og hun understreker at det er trygt å kombinere doser.

– Dersom innbyggere ønsker en vaksinetype senteret ikke tilbyr på den aktuelle dagen personen møter opp, kan vedkommende settes opp på time en annen dag når vaksinetypen er tilgjengelig, sier Lindboe.

Det er ingen garanti for hvor lenge de ulike vaksinetypene er på lager, og Lindboe anbefaler at man møter opp på vaksinesenteret i nærmeste fremtid.

Oslo vil i all hovedsak fortsette å tilby Pfizer til barn og unge under 18 år. Begge vaksinetypene er godkjent for alle over 12 år.