OECD-klage kan stanse Telenors salg av Myanmar-virksomheten

Med brevet, sendt i juli, klaget organisasjonene Telenor inn til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Mandag ble det kjent at klagen er godkjent til behandling , skriver VG. OECDs kontaktpunkt i Norge skal håndtere klagen.

I juli ble det kjent at Telenor vil selge Telenor Myanmar for 105 millioner dollar, rundt 900 millioner kroner, til libanesiske M1 Group. Det skjer etter at militærjuntaen tok makten i landet gjennom et kupp i februar i år.

Organisasjonene mener blant annet at Telenor ikke har greid i tilstrekkelig grad å undersøke risikoen ved å selge til M1 Group, særlig hvordan det vil påvirke menneskerettigheter, skriver Aftenposten. Selskapet har vært anklaget for å ha finansielle bånd til militærjuntaen.

Telenor har forsvart salget med at de ikke har funnet noen direkte forhold mellom M1 og militærjuntaens ledelse.