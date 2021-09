Lange køer og mye bråk på gjenåpningskvelden

Det var mange steder i landet lange køer for å komme inn på utestedene lørdag kveld.

Utenfor Justisen i Oslo var køen opptil 65 meter lang, ifølge NTBs fotograf på stedet.

Ved utestedet Storgata 26 var det ifølge VG fullstendig kaos, og daglig leder Johan Høeg Haanes mener regjeringen satte i gang gjenåpningen for raskt.

– Det er akkurat det jeg spådde på forhånd. Det ble livsfarlig på byen fordi de ikke har gitt oss i alle fall noen dagers tidsfrist, sier han.

Raja danset

Kulturminister Abid Raja markerte også gjenåpningen, 561 dager etter at de strenge koronatiltakene ble innført. Han besøkte ifølge NTBs reporter utestedet Khartoum, og NRK var med ham på Kulturhuset.

– Dette er helt fantastisk. Nå har hele Norge ventet på dette i 18 måneder. Vi er klare for å danse og å ta kulturen og hverdagslivet tilbake. Jeg oppfordrer alle til å dra på teater, kino, konserter og uteliv og bruke tilbudene vi har, sa Raja til kanalen.

Trengsel

I Trondheim meldes det også om veldig mye folk.

– Status «gjenåpningsmarkeringen»: Veldig mye folk i sentrum. Trengsel i køene ved utestedene, meldte Trøndelag politidistrikt.

Trengselen er enkelte steder så stor at folk har besvimt, melder TV 2.

– Vi har fått meldinger både fra publikum og patruljer om store folkemengder. Det er lange, tette køer utenfor utestedene. Personer presser på, og det har medført at flere har blitt presset pusten ut av, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim.

– God stemning

Politiet i Sørvest har lagt ut bilder på Twitter av gatene i Stavanger, der det var stappfullt av folk.

– God stemning i forbindelse med gjenåpning! skrev politiet.

En likelydende melding kom fra politiet i Troms.

– Innsatsleder i Tromsø melder om meget god stemning i sentrum og mange folk ute. Det begynner å bli solide køer på alle utesteder. Vil tro det gjelder for de andre byene våre, skrev de på Twitter.

Masseslagsmål

Både i Tønsberg og Skien måtte mannskaper fra Sørøst politidistrikt håndtere masseslagsmål. I Tønsberg skjedde det på brygga, og et titalls personer var involvert. Ingen ble alvorlig skadd, men en mann i 20-årene ble innbrakt etter at han skal ha vært aggressiv mot politiet.

På en privatfest i Skien ble en mor som kom til stedet, sparket av en festdeltaker. Situasjonen utviklet seg til et masseslagsmål på plenen utenfor. Heller ikke der ble noen alvorlig skadd.

I Bergen ble en mann anmeldt for å ha sparket inn og delvis ødelagt døra på en politibil. Han anmeldes også for trusler og vold mot offentlig tjenestemann. Flere steder i byen var det flere slagsmål med minst fem involvert. I tillegg ble en 19-årig mann er fraktet til sykehus etter å ha slått og sparket, og en 25-årig måtte til legevakt etter å ha blitt slått i ansiktet med en flaske.

Behandles for hodeskader

Også i hovedstaden har politiet hatt nok å gjøre.

En mann behandles for hodeskader etter at han ble utsatt for vold ved Stortorget. Oslo-politiet meldte om saken rett før klokka 3 natt til søndag.

– Det er alvorlige skader, mannen er inn og ut av bevissthet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Politiet har også tatt hånd om en man som bar en større kniv inne i Strøget-passasjen. Det er ingen opplysninger om at noen har blitt skadd.

Ifølge politiet tok det seg opp med meldinger om slagsmål og ordensforstyrrelser i Oslo sentrum etter klokka 2.30. På fire timer ble det loggført hele 50 slike hendelser.

Syklist i tunnelen

I Universitetsgata i Oslo ble en mann pågrepet for å ha sparket en politimann. Den pågrepne hadde før dette sneket seg inn på et utested hvor han var uønsket.

Politiet tok også opp letingen etter en kvinne på elsparkesykkel som satte i vei i motgående retning i Festningstunnelens østgående løp.

– Sparkesyklisten kom seg unna oss. Heldigvis ble hun ikke påkjørt da hun kjørte mot kjøreretningen i Festningstunnelen, men det fremsto på kamera som mer flaks enn dyktighet, opplyser politiet.

– Ikke tilbered varm mat

I lys av feststemningen kom brannvesenet i Oslo med en påminnelse til de som blir sultne etter en fuktig kveld på byen.

– Det meldes om mange feststemte folk i sentrum. Dere blir sikkert sultne i løpet av natta. Vi har en henstilling: Ikke tilbered varm mat i beruset tilstand. Kjøp heller mat på gatekjøkken eller ta deg en brødskive, slik at vi unngår tørrkok og brann, skrev de.