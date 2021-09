Nye flytog har sprekker i understellet – alle tatt ut av trafikk

Flytoget har ikke fått noen forklaring på hvorfor understellet har sprekker, skriver Aftenposten.

Flytoget fikk levert de fire første av i alt åtte nye togsett i juni. Flytoget hadde rukket å sette bare ett av dem i vanlig trafikk da sprekkene i understellet ble oppdaget under den første rutinemessige kontrollen av togsettet.

Togsettet ble umiddelbart ut av trafikk og de andre nye togsettene forble parkert. Det er ikke avklart når togene igjen kan settes inn i trafikk.

Den spanske togprodusenten CAF har for tiden åtte medarbeidere i Norge som bistår med å finne en forklaring. Feilen som er oppdaget, er ifølge selskapet ikke av en slik art at den kunne satt passasjerer eller togpersonalet i noen form for fare. Selve feilen beskrives av Flytoget som «sprekker i bjelken som forbinder boggi med vognkasse» (kupé og førerhus).

CAF opplyser i en epost til Aftenposten at de analyserer problemet og jobber med å løse saken i tett dialog med Flytoget.