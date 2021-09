Opptil 400.000 uvaksinerte voksne i Norge

Noen av disse personene kan ikke ta vaksinen fordi de er syke, noen får man ikke tak i, og andre velger å takke nei, ifølge Helsedirektoratet.

Han la til at han håper at de som ikke har tatt vaksinen, vil gjøre det. Med 300.000-400.000 uvaksinerte voksne øker smitterisikoen.

– Like mange har begrenset effekt av vaksinen. Det er som kjent bare litt over 90 prosent effekt mot symptomatisk sykdom ved vaksinene. Det gjør at 300.000-400.000 mennesker fort kan bli smittet og merke symptomer likevel, sa han.

I tillegg har rundt 100.000 personer nedsatt immunforsvar, og det er rundt 700.000 barn under tolv år som ikke har tilbud om vaksine.

(I en tidligere versjon av denne saken stod det at det var 300.000-400.000 nordmenn som hadde takket nei til vaksinen. Det korrekte er at det er 300.000-400.000 nordmenn som ikke er vaksinert.)