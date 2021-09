Støre: En kveld jeg kommer til å huske

– Dette er en kveld jeg kommer til å huske, sier Støre.

Han avslørte at han har «noe på kjøl», men regnet med at det sannsynligvis ble å sove med det samme og ingen feiring med alkoholholdig drikke.

Med 99,7 prosent av alle stemmer telt opp, har Ap fått 26,4 prosent. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra valget for fire år siden, men betydelig bedre enn hva partiet har hatt på en del meningsmålinger.

– I dag har jeg bare lyst til å være tilfreds med å lede et parti som har sluttet rekkene og som har vært utrolig på lag. Da vi hadde dårlige målinger for et halvt år siden, kunne det ha utløst noe annet. Men det ble samling om politikk og retning, sier Ap-lederen.

– Nå har sosialdemokratene vunnet valget i Norge, blitt største parti og får statsministeren, slår han fast.

Han minner om at det ligger an til at fire land i Norden ligger an til å få sosialdemokratisk ledede regjeringer.

– Det betyr at folk får følelsen av at de tøffe tidene som sosialdemokratiet har vært gjennom, kan snu, sier Støre.