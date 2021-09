Tillitsvalgte i Nav varsler om stort arbeidspress og knallhard målstyring

De tillitsvalgte mener situasjonen også fører til økt risiko for feilbeslutninger, skriver VG. De mener Nav-brukere blir formidlet til arbeid de ikke har forutsetninger for å klare.

Elisabeth Steen, klubbleder i Norsk Tjenestemannslags (NTL) avdeling i Arbeids- og velferdsetaten Nav, sier at presset er aller størst på Navs kontaktsenter. Det skal skrives notat etter hver telefonsamtale, men det går 30 sekunder fra en samtale avsluttes til neste telefon kommer inn.

Nestleder i NTL Nav Oslo, Lillian Skrede, forteller om ukentlige og månedlige «tavlemøter» i avdelingene der saksbehandlerne får vite hvordan de ligger an i forhold til måloppnåelsen.

– Vi blir pålagt å prioritere de sakene som gir best måloppnåelse for å få ned gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det fører til at de enkleste og ferskeste sakene tas først, mens de mest krevende sakene kan bli liggende, sier hun.

Navs arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland skriver i en epost til VG at hun ikke kjenner seg igjen i NTLs beskrivelse.

– Jeg kan ikke utelukke at det finnes enkeltmedarbeidere som har hatt denne opplevelsen, men det er ingenting i styringssignalene verken fra departementet, fra direktoratet eller i linjen som tilsier at medarbeiderne skal måles på denne måten, skriver hun.