Operaen anklages for streikebryteri

– Med streikeuttaket vi har gjort, skal det ikke være mulig å gjennomføre konserter på hovedscenen i Operaen, sier Mari Røsjø, leder for Fagforbundet Teater og Scene (FTS), til Dagsavisen.

Det dreier seg om fredagens utsolgte konsert med operastjernen Lise Davidsen og tenoren Freddie De Tomaso.

Ifølge Røsjø har minst fire ansatte fått endret arbeidstid for å gjøre streikerammet arbeid ved konserten.

Den Norske Opera & Ballett avviser at endringene i arbeidsplanene er i strid med reglene for arbeidsgivers handlingsrom under en arbeidskonflikt.

HR-sjef Trude Rostad sier at de har gjort endringer i arbeidsplaner til ansatte som ikke er i streik, for å kunne opprettholde mest mulig drift og sysselsetting innenfor streikeuttakets omfang.

54 ansatte ved Den Norske Opera & Ballett er tatt ut i streik.

Strid om pensjon har ført 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger ut i streik.