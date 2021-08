Det skriver politiet i en pressemelding. De har dannet seg et bilde av hendelsesforløpet og har nå i all hovedsak avsluttet den aktive delen av etterforskningen av hendelsen som ledet til politiets utrykning.

Mannen ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg lørdag morgen. Politiet sa en akutt og kritisk situasjon gjorde at de løsnet skudd. Mannen hadde forfulgt en annen mann før situasjonen der det ble skutt, oppsto, opplyste politiet lørdag.

– Avdøde var 34 år og svensk statsborger. Både han og fornærmede var beboere på Tuneheimen vandrehotell, men det er ikke avdekket noen nær relasjon mellom partene, skriver politiet.

Samsvarer

Fornærmede har i mediene uttalt seg om hendelsesforløpet, og politiets opplysninger samsvarer med det han har opplyst.

– Avdøde skal ha oppsøkt ham på bopel bevæpnet med én eller to kniver. Fornærmede ble redd og valgte å rømme fra leiligheten, hvorpå avdøde fulgte etter, sier politiadvokat Anders Svarholt.

De har avhørt vitner som har hatt kontakt med avdøde i tiden forut for hendelsen, og en rekke personer som har observert forfølgelsessituasjonen, fortsetter Svarholt.

– Uønsket og tragisk

– Dødsfallet er på alle måter et uønsket og tragisk utfall av politiets oppdrag. Hendelsen er belastende for alle involverte, ikke minst for de pårørende og etterlatte. Våre tanker går i dag til dem, uttaler visepolitimester Geir Solem i Øst politidistrikt i samme pressemelding.

Han opplyser at ingen blir tatt ut av tjeneste som følge av skyteepisoden.

– De involverte tjenestepersonene blir godt ivaretatt gjennom blant andre stedlig ledelse ved Sarpsborg politistasjon, kollegastøtteordningen og vernetjenesten. Ut ifra de opplysningene jeg har i saken nå, er det ikke framkommet elementer som tilsier at de må tas ut av tjeneste, men i et HMS-perspektiv er de fritatt for operativ tjeneste de nærmeste dagene, sier Solem.