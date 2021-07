19-åring omkom i MC-ulykke i Melhus

En 19 år gammel mann fra Melhus mistet livet i en ulykke i Melhus i Trøndelag natt til onsdag. Han kjørte lett motorsykkel og har trolig kjørt på en elg, ifølge politiet, som ble varslet om ulykken på Åsvegen klokken 1.13 via AMK.

– Det ble igangsatt livreddende tiltak, men livet hans sto ikke til å redde og han ble erklært død av lege på stedet, forteller operasjonsleder Svein Erik Wagnild i Trøndelag politidistrikt til NTB. Han sier at det ble funnet en død elg på et jorde i nærheten av ulykkesstedet.

273 nye koronasmittede registrert siste døgn – 39 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 273 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 27 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 227 smittede daglig. Tilsvarende snitt for sju dager siden var 175, så trenden er stigende. I Oslo ble det registrert 39 nye smittede, som er 16 mer enn snittet den siste uken.

Nå har 63,3 prosent av befolkningen fått første dose av koronavaksinen og 32,3 prosent er fullvaksinerte. For gruppen over 18 år er andelen henholdsvis 79,7 og 40,7 prosent.

Forskere slår igjen alarm om verdens helsetilstand

Jordas vitale tegn svekkes og er på et rekordlavt nivå, mens menneskenes avtrykk blir dypere, advarer en forskergruppe. Derfor haster det mer enn noen gang å beskytte livet på jorden, påpeker forskerne i en artikkel publisert i tidsskriftet BioScience onsdag.

Forskerne, som er del av gruppen på mer enn 14.000 forskere som har skrevet under på at verden står overfor en klimakrise, sier at verdens ledere konsekvent har mislyktes i å håndtere årsaken til klimaendringene: «overutnyttelse av jorden».

Norske OL-håp i dramatisk velt

OL-drømmen til Are Strandli og Kristoffer Brun brast da roduoen havnet i vannet like før mål i semifinalen.

Den norske båten i dobbeltsculler lettvekt var blant medaljefavoritter før OL, men like før målgang i semifinalen gikk båten rundt. Noen minutter senere ble Strandli hentet opp av en redningsbåt, mens Brun padlet ensom til mål.

Biden anklager Russland for ny valginnblanding

President Joe Biden sier Russland prøver å forstyrre kongressvalget i 2022 ved å spre feilinformasjon og kaller det et klart brudd på USAs suverenitet.

Da han besøkte USA nasjonale etterretningstjeneste advarte han også om at cyberangrepene, inkludert løsepengevirus, som har rammet flere bedrifter i USA den siste tiden, kan føre til krig.

Folk delt om abortgrense – flertall for dagens lov

41,9 prosent ønsker å beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker. 26,9 prosent mener grensen for selvbestemt abort uten nemndbehandling skal utvides til uke 18, mens 11,1 prosent mener man bør utvide til uke 22, viser en undersøkelse gjort for Klassekampen.

Ap, SV, MDG og Rødt har alle programfestet å utvide grensen for selvbestemt abort. SV og Rødt går lengst og ønsker at grensen skal gå ved 22 uker, mens Ap og MDG går inn for 18 uker.