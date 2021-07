Den norske forskningsgruppen har kommet fram til at to av de fem vanligste immundempende medisinene medfører at 80 prosent av pasientene ikke danner nok antistoffer etter fullvaksinering, skriver NRK.

Det er snakk om Rituksimab og medisin fra merkevarenavnet Gilenya.

Også forskning fra Israel viser at pasienter som går på noen av disse medisinene, får lite, eller ingen antistoffer.

Forskningsprosjektet startet i mars. Det forskes på pasienter med revmatiske lidelser, lymfom, nyretransplanterte, en type tarmsykdom, og på pasienter med MS.

Blant annet har MS-pasienter nå fått en tredje vaksinedose.

Den norske forskningen undersøker også andre former for immunrespons enn antistoffer.

– Selv om en pasient ikke har utviklet antistoffer, eller et lavt nivå antistoffer, betyr ikke det at vedkommende ikke er beskyttet mot corona. Immunforsvaret vårt fungerer på flere måter, sier Marton König, som forsker på pasientgruppen med MS sammen med Gro Owren Nygaard.