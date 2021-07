Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra Hardangerfjorden og Sognefjorden

Sørfjorden, som er en arm av Hardangerfjorden, har ifølge forskere blitt forurenset av tungindustri i over 100 år. Nå advarer Mattilsynet om at fisk som brosme og blålange har så høye verdier av kvikksølv i seg at det frarådes å spise dem. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB